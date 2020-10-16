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Лицом к событию

Пригожин и Ливия: меня там не было. Россия и "Боинг": нас там не было

Евгений Пригожин (справа) показывает Владимиру Путину фабрику по производству школьного питания. 10 сентября, 2010 г.

"Повар Путина", как называют бизнесмена Евгения Пригожина, чрезвычайно расстроился тем, что попал в новый санкционный список Евросоюза. Какие поставки оружия в Ливию? Меня там не было. Российская Федерация тоже чрезвычайно расстроена, что Нидерланды пытаются сделать ее ответственной за гибель малайзийского "Боинга". Какой еще "Бук" в Донбассе? Нас там не было. Уйти в отказ - бессменная тактика российской внешней политики. О том, насколько он эффективна - военные эксперты Вадим Лукашевич и Сергей Еледин и специальный корреспондент "Новой газеты" Денис Коротков. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева.

Звоните в прямой эфир по номеру 8-800-200-22-12 начиная с 19.05

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