Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире

Лицом к событию
Подписаться
Лицом к событию

Подписаться

iTunes Google Podcast Spotify Yandex Music CastBox Подписаться

Лицом к событию. Пригожин и Ливия: меня там не было

Лицом к событию. Пригожин и Ливия: меня там не было
Embed
Лицом к событию. Пригожин и Ливия: меня там не было

No media source currently available

0:00 0:55:00 0:00
Скачать медиафайл

"Повар Путина", как называют бизнесмена Евгения Пригожина, чрезвычайно расстроился тем, что попал в новый санкционный список Евросоюза. Какие поставки оружия в Ливию? Меня там не было. Российская Федерация тоже чрезвычайно расстроена, что Нидерланды пытаются сделать ее ответственной за гибель малайзийского "Боинга". Какой еще "Бук" в Донбассе? Нас там не было. Уйти в отказ - бессменная тактика российской внешней политики. О том, насколько он эффективна - военные эксперты Вадим Лукашевич и Сергей Еледин и специальный корреспондент "Новой газеты" Денис Коротков.

Другие материалы

Смотреть все части
АРХИВ ВИДЕО Список радиопрограмм
Наверх
XS
SM
MD
LG