Российские чиновники могут быть причастны к распространению пугающих мемов и фальшивых новостей о вакцине от коронавирусной инфекции нового типа, разрабатываемой в Великобритании. Это может ударить по её продажам на рынках, на которые нацелились производители российских препаратов. Об этом пишет газета The Times.

Речь идёт о векторной вакцине от коронавируса, разрабатываемой университетом Оксфорда и британским фармацевтическим гигантом AstraZeneca. Её работа основана на доставке участка генома коронавируса аденовирусом шимпанзе. По утверждению газеты, в России созданы мемы, которые обыгрывают этот момент и создают у пользователей интернета ощущение, что использование такого препарата может превратить человека в обезьяну.

Согласно утверждению газеты, мемы о так называемом обезьяньем происхождении вакцины нацелены на жителей Бразилии и Индии. Там, как утверждается, Россия рассчитывать продавать свою векторную вакцину – разработанную в московском Институте им. Гамалеи. Она работает по схожему принципу с оксфордской вакциной, но основана на аденовирусе человека.

Газета отмечает, что неясно, согласовывалась ли попытка пропаганды непосредственно с Кремлём и кто за неё может быть ответственен. Однако отмечает, что шутки про обезьян и вакцину звучали в итоговом выпуске программы новостей на канале "Россия-1". В начале сентября различия между британской и российской вакциной комментировал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Он говорил, что российские учёные считают, что использовать человеческий вирус – "более надёжно".

Песков отрицает обвинения в адрес России, высказанные в The Times. В комментарии газете он заявил, что само предположение, что Москва имеет отношение к такой дезинформации, является дезинформацией.