Навальный закрыл Европу для ближнего круга Путина | Грани времени с Мумином Шакировым

• Новые коронавирусные каникулы в России. Повторение пройденного. • Дорожные камеры против нарушителей режима самоизоляции. • Заморозка счетов и запрет на въезд в Европу. Санкции ударили по ближнему кругу Путина. • Война в Карабахе, смена власти в Кыргызстане, Кремль вне игры - наша лента новостей.