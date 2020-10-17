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Грани времени

Навальный закрыл Европу для ближнего круга Путина | Грани времени с Мумином Шакировым

Навальный закрыл Европу для ближнего круга Путина | Грани времени с Мумином Шакировым
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Навальный закрыл Европу для ближнего круга Путина | Грани времени с Мумином Шакировым

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• Новые коронавирусные каникулы в России. Повторение пройденного. • Дорожные камеры против нарушителей режима самоизоляции. • Заморозка счетов и запрет на въезд в Европу. Санкции ударили по ближнему кругу Путина. • Война в Карабахе, смена власти в Кыргызстане, Кремль вне игры - наша лента новостей.

Итоги недели подводит Мумин Шакиров с депутатом Мосгордумы Михаилом Тимоновым и экономистом, профессором экономики парижской Школы политических наук (Sciences Po) Сергеем Гуриевым.​
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