Рамзан Кадыров отреагировал на убийство учителя во Франции

Глава Чечни Рамзан Кадыров осудил убийство учителя во Франции молодым чеченцем и призвал не заострять внимание на национальности преступника. Как сообщает РИА Новости, Кадыров в своём Телеграме выразил соболезнования семье погибшего преподавателя. Одновременно он заявил, что поведение французов "иначе как провокационным не назовешь".

"Французское общество, говоря о демократизме, часто путает его со вседозволенностью, демонстрацией непозволительного отношения к исламским ценностям", — считает глава Чечни.

Кадыров привел в пример публикации в журнале Charlie Hebdo, вызвавшие возмущение среди мусульман и нападение на редакцию журнала в 2015 году (тогда от рук нападавших погибли 12 человек.-Прим.РС)

Глава Чечни обвинил Францию в попытке "свалить" свои проблемы на чеченцев и подчеркнул, что национальность убийцы тут ни при чем.

Анзоров почти всю свою жизнь прожил во Франции, переехав туда в детстве с родителями, рос рядом с французами, общался, говорил и писал на их языке, пишет Кадыров. Глава Чечни считает, что Анзоров наверняка отдавал себе отчет в своих действиях, понимая, что государство не слышит верующих, — приводит РИА Новости слова Кадырова.