COVID-19: В Москве число умерших приблизилось к 6 тысячам

За последние сутки в Москве умерли 52 пациента, у которых была выявлена коронавирусная инфекция. Об этом сообщил городской оперативный штаб.

Общее число смертельных исходов в Москве со времени начала эпидемии приблизилось к 6 тысячам и составило, по данным на утро воскресенья, 18 октября, 5958.

Всего в Москве за время эпидемии в Москве было выявлено более 357 тысяч инфицированных. К настоящему времени от COVID-19 в Москве излечились 272 тысячи человек.