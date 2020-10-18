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COVID-19: В Москве число умерших приблизилось к 6 тысячам

Кареты скорой помощи у московской клиники. Октябрь 2020

За последние сутки в Москве умерли 52 пациента, у которых была выявлена коронавирусная инфекция. Об этом сообщил городской оперативный штаб.

Общее число смертельных исходов в Москве со времени начала эпидемии приблизилось к 6 тысячам и составило, по данным на утро воскресенья, 18 октября, 5958.

Всего в Москве за время эпидемии в Москве было выявлено более 357 тысяч инфицированных. К настоящему времени от COVID-19 в Москве излечились 272 тысячи человек.

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