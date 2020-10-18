Гуманитарное перемирие минувшей ночью было нарушено

Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня, введённого в минувшую полночь в зоне карабахского конфликта в качестве гуманитарного перемирия в зоне карабахского конфликта.

Представитель министерства обороны Армении заявила ракетных и артиллерийских обстрелах со стороны азербайджанских войск. Вскоре министерство обороны Азербайджана обвинило армянскую сторону в артиллерийском и миномётном обстреле так называемой контактной линии, которая разделяет воюющие армии.

Новость дополняется