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Гуманитарное перемирие минувшей ночью было нарушено

Бои между сторонами конфликта вокруг Нагорного Карабаха приводят к потерям среди мирного населения Нагорного Карабаха

Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня, введённого в минувшую полночь в зоне карабахского конфликта в качестве гуманитарного перемирия в зоне карабахского конфликта.

Представитель министерства обороны Армении заявила ракетных и артиллерийских обстрелах со стороны азербайджанских войск. Вскоре министерство обороны Азербайджана обвинило армянскую сторону в артиллерийском и миномётном обстреле так называемой контактной линии, которая разделяет воюющие армии.

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