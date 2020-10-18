В городах США прошли марши оппонентов Дональда Трампа

В США в субботу тысячи человек вышли на акции протеста против действующего президента Дональда Трампа. По словам организаторов протестов акции прошли во всех штатах, а общее число участников превысило 100 тысяч человек, большинство из них - женщины.

В Вашингтоне шествие началось в окрестностях Белого дома, его участники направились к Капитолию и зданию Верховного суда. Как сообщил "Голос Америки", Служба национальных парков выдала организаторам марша в Вашингтоне разрешение на митинг с участием от 6 до 10 тысяч человек. Агентство Франс-Пресс обратило внимание на то, что размах марша в Вашингтоне и других городах был значительно меньше по сравнению с предыдущими годами из-за пандемии коронавируса.

Нынешние акции накануне президентских выборов в США вдохновлены январским, 2017 года "Женским маршем", в котором - вскоре после инаугурации президента Трампа - участвовали, по разным оценкам, от нескольких сот тысяч до трёх миллионов человек. Глава Белого дома подвергался критике за высказывания, которые многие американцы расценивали как женоненавистнические, сексистские и оскорбительные.