В Париже по делу об убийстве учителя задержан исламистский активист

Во Франции среди девяти задержанных по делу об убийстве школьного учителя находится и исламистский активист Абдельаким Сефриуи. Полиция задержала его с сожительницей в субботу, 17 октября, в Эври, южном пригороде Парижа.

Десять дней назад он сопровождал отца одной из учениц на встречу с руководством школы в Конфлан-Сент-Онорин и требовал уволить учителя истории и географии. Сефриуи выразил директору школы негодование в связи с тем, что учитель показал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. Несколько дней назад Сефриуи опубликовал в ютьюбе видео с осуждением учителя.

Русская редакция Международного французского радио, со ссылкой на информацию агентства AFP, рассказывает, что Сефриуи стал известен во Франции в 2010 году. Тогда он организовывал демонстрации у мечети в Дранси. Акции проводились от лица ассоциации "Шейх Ясин", названной в честь основателя исламистского движения ХАМАС. Французская пресса писала тогда, что акции у мечети устраивали противники местного имама, который имед добрые отношения с еврейской общиной и выступал против ношения женщинами бурки и никаба, которые закрывают лица.



В 2014 году Сефриуи участвовал в Париже в пропалестинских демонстрациях, скандировал лозунги в поддержку группировки ХАМАС. Ранее, начиная с 2004 года, он участвовал в акциях за строгое следование мусульманским традициям и обычаям в общественных местах.



Французская прокуратура сообщила журналистам, что в общей сложности по делу об убийстве учителя задержаны девять человек. Среди них, в частности, отец школьницы, который потребовал уволить уволить учителя, показавшего на уроке карикатуры на пророка. Родитель выражал своё возмущение в Фейсбуке, ходил к дирктору школы вместе с Сефриуи. Затем он подал жалобу на преподавателя Самюэля Пати, обвинив его в показе детям якобы порнографических изображений. Полиция допросила Пати, который подал ответную жалобу на клевету.



Среди задержанных – четверо родственников 18-летнего экстремиста, убившего учителя.