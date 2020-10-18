Жителя Вологды осудили на 5 лет за комментарий о теракте в здании ФСБ

В Вологде суд приговорил к пяти годам колонии строгого режима местного жителя Сергея Арбузова за комментарии о взрыве в здании управления ФСБ по Архангельской области.

Согласно материалам углового дела, в ноябре 2018 года Арбузов написал в социальной сети "ВКонтакте", что восхищён студентом Михаилом Жлобицким, который устроил взрыв, и что Жлобицкому следовало бы присвоить звание героя России. Позже Арбузова обвинили в публичном оправдании терроризма. Психолого-лингвистическая экспертиза установила, что житель Вологды дал "положительную оценку насильственных действий, направленных на устрашение органов власти".

Сообщается, что Арбузов, который является отцом двух детей, полностью признал вину, раскаялся и сотрудничал со следствием. Несмотря на это, суд дал ему всего на два года лишения свободы меньше максимального срока, который предполагает статья уголовного кодекса об оправдании терроризма".

Теракт в здании архангельского управления ФСБ произошел 31 октября 2018 года. 17-летний студент местного политехнического техникума Михаил Жлобицкий взорвал при входе в здание самодельную бомбу. В результате взрыва он погиб, трое сотрудников спецслужбы получили ранения. Перед тем как устроить теракт, Жлобицкий сообщил о своих планах в одной из соцсетей, заявив, что его действия являются местью ФСБ за пытки.

Из-за высказываний про теракт следственный комитет России завёл не одно уголовное дело. Жителя Калуги Ивана Любшина приговорили к пяти годам колонии, псковскую журналистку Светлану Прокопьеву оштрафовали на 500 тысяч рублей, по 350 тысяч штрафа получили карельская анархистка Екатерина Муранова и 53-летний житель Омска Олег Ефремов.