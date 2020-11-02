Время Свободы: Саакашвили пока не вернулся

Родственники политзаключенных в Беларуси надеются на уход Лукашенко и скорое возвращение своих близких из тюрем***Оппозиция в Грузии обвиняет власти в фальсификации итогов парламентских выборов ***Мир оплакивает первого исполнителя роли Джеймса Бонда Шона Коннери
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