Навальный сожалеет, что Трамп до сих пор не осудил произошедшее с ним

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный считает чрезвычайно важным, чтобы каждый и, возможно, в первую очередь, президент Соединенных Штатов выступил против использования химического оружия в ХХI веке." В интервью CBS News Навальный обратил внимание, что Дональд Трамп этого до сих пор не сделал в отличие от лидеров Германии и Франции.

Ранее Трампа из-за отсутствия реакции на произошедшее с Навальным раскритиковал кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден. По мнению Байдена, отравление российского политика – это попытка заставить его замолчать. Молчание же Трампа, по его словам, это соучастие.

В интервью Навальный вновь утверждал, что за его отравлением стоит президент России. По словам оппозиционера, Владимир Путин контролирует полицию, суды и СМИ, однако "понимает, что окружен протестом, и тот нарастает". Поэтому "они решили пойти на крайние меры", считает Навальный.

15 октября Евросоюз и Великобритания ввели санкции за отравление Алексея Навального. В санкционный список включены шесть человек, среди которых директор ФСБ Александр Бортников, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Под санкции ЕС подпал также Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГосНИИОХТ), в филиале которого, как считается, проходила разработка вещества из группы "Новичок". Ранее лаборатории трёх европейских стран и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) нашли в анализах Алексея Навального следы этого боевого отравляющего вещества.