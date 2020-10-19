Обезьянье веселье. Андрей Остальский - о дезинформации и вакцине

"Британские ученые доказали: оксфордская вакцина не может превратить человека в обезьяну". Неужели это надо на самом деле "доказывать"? Нет, конечно, эта фраза – родившаяся в недрах социальных сетей мем-острота, которую полагается для смеха воспроизводить с серьёзным выражением интернет-лица. Никому в голову не придет всерьез опровергать абсурдное предположение о сверхъестественном эффекте противокоронавирусной вакцины, разработанной учеными Оксфордского университета совместно с британо-шведской компанией AstraZeneca.

Однако звучат предположения, что часть обитателей соцсетей способна поверить во всё, что угодно. Верят же некоторые россказням британского шарлатана Дэвида Айка, утверждающего, что миром правят принявшие человеческий облик ящеры, прилетевшие из дальней галактики. Вспоминают и о том, как в XIX веке слухи о том, что прививка оспы может сделать из человека парнокопытное, казались народным массам не лишенными оснований. В сетях воспроизводят даже произведения живописи, иллюстрирующие такие страхи.Нет уверенности в том, что человечество так уж сильно поумнело с того времени.

Добавили веселья и фотомонтажи, продемонстрированные в передаче "Вести недели" и обильно воспроизведенные в британских газетах и в соцсетях. На одной из таких картинок премьер-министр Великобритании Борис Джонсон изображен обросшим шерстью и превратившимся в подобие "снежного человека", причём в руке он держит красную папку с надписью AstraZeneca. На другом нарисован Кинг-Конг со шприцем в лапах, восклицающий: "Не надо волноваться, обезьянья вакцина в порядке". На третьем шимпанзе в медицинском халате также демонстрирует готовый к применению шприц. На стене картина, изображающая постепенное превращение человека обратно в обезьяну c подписью (для большей "научности»" якобы по латыни) Degradationem vaccinum – "вакцина для деградации".

Газета The Times провела расследование и пришла к выводу о том, что в соцсетях развернута массированная кампания по дискредитации усилий британских ученых. "Фотографии, мемы и видеоклипы, изображающие британскую вакцину как опасную, были придуманы в России, и сейчас посредники пытаются "посеять" эти изображения в социальных сетях по всему миру", - пишет газета. Британские журналисты полагают, что за этой кампанией стоит российское государство. Как иначе расценить энергичное подключение к ней одного из видных путинских пропагандистов Дмитрия Киселева, посвятившего этой темецентральный сюжет своей программы и глумившегося над результатами работы британских ученых.

Любопытно, что механизм выработки иммунитета у российской вакцины "Спутник V" тот же, что и у оксфордской. В организм человека вводится белок аденовируса с обезвреженным элементом COVID-19, что в теории, по крайней мере, должно "научить" иммунную систему человека быстро распознавать опасного врага и вовремя уничтожать его. Различие лишь в том, что российские микробиологи используют обычный "человеческий" вирус, а британцы предпочли другую разновидность, для людей не привычную, но вызывающую простуду у шимпанзе. Идея в том, что, столкнувшись с новым для себя "интервентом", силы защиты организма смогут подробнее "разобраться" с ним и его структурой, в то время как реакция на привычный вирус может в каких-то случаях оказаться слишком быстрой, и тогда он будет уничтожен прежде, чем выработается стойкий иммунитет к новому элементу.

Разумеется, это пока лишь предположение, гипотеза, и только широкое применение на практике даст возможность разобраться, кто прав в этом заочном научном споре. Но британские СМИ подозревают Россию в недобросовестной конкуренции: кампания по дискредитации оксфордской вакцины направлена прежде всего на Бразилию, Индию и несколько других стран, в которых Москва рассчитывает продавать свой "Спутник V". Но, как подчеркивает The Times , подобный саботаж "может нанести ущерб не только оксфордской программе, но и более широким глобальным усилиям по поиску защиты от вируса, поощряя сторонников теорий заговора и движения против любых вакцинаций". Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб возмутился: "Это убогий образчик дезинформации, но в момент, когда международное сообщество пытается объединить усилия для решения проблемы глобальной пандемии, любая попытка распространения лжи о COVID-19, и в частности, о вакцине, заслуживает решительного осуждения".

Я не решусь прививаться российским "Спутником" - боюсь превратиться в сателлита

Однако насчёт эффективности и "убогости" нападок на оксфордскую вакцину можно и поспорить. Не думаю, что многие воспримут эту выдумку буквально, поверив в возможность превращения человека в обезьяну. Но авторы этой кампании не без успеха пытаются воздействовать на подсознание, учитывая заложенный в человеке синдром брезгливости, охраняющий его от смешения с чужеродным генетическим материалом. Кто-то вспомнил и о теории, согласно которой смертельный вирус, вызывающий СПИД, поначалу распространялся именно среди обезьян, а потом перешел к человеку. И напрасно британские ученые объясняют, что используемая ими аденовирусная основа создается в пробирке, а не извлекается из тела шимпанзе, без физических контактов с обезьянами в оксфордской лаборатории. Этот генетический материал вовсе не обезьяний, это такой же вирус – родственник того, что используется для создания "Спутника V". Всё равно: ассоциации с животными вызывают у некоторых отторжение.



Судя по всему, в российские попытки дискредитации оксфордской вакцины легко и быстро поверили очень многие. Почему? А потому, что у России сложилась вполне определенная, уже непоколебимая репутация. После убийства Александра Литвиненко, отравления Скрипалей, а теперь и Алексея Навального, после допингового скандала и катастрофы малайзийского "Боинга" над Донбассом, попыток влияния на выборы и манипуляции западным общественным мнением подобные сообщения никого уже не изумляют. Наоборот, британцы скорее удивились бы, если бы чего-то подобного не произошло. "Мы знаем, что у России есть опыт использования дезинформации как инструмента внешней политики", - заявил Доминик Рааб, и это еще очень дипломатично сказано.

Еще до последнего, "обезьяньего" скандала начальник британского Генерального штаба Ник Картер предупреждал, что, по имеющимся сведениям, "Россия пытается распространять дезинформацию о потенциальных коронавирусных вакцинах через антивирусные социальные медиа-группы, что входит в общую стратегию "политической войны", направленной на то, чтобы "подорвать единство и экономическую, политическую и социальную устойчивость" западного мира. Впрочем, в соцсетях можно увидеть, как всегда, самые разные мнения. Кое-кто призывает "не терять чувства юмора" и не относиться к подобным "шуткам" слишком серьезно. Но другие – и таких в Британии всё же большинство – считают необходимым дать отпор очередной российской пропагандистской кампании, немало даже и тех, кто призывает "отплатить провокаторам" той же монетой.

Но неправда, что британцы утратили чувство юмора. Есть, на мой взгляд, вовсе неплохие образцы. Вот один: "Многие из нас регулярно получают прививку вакцины от гриппа, изготовленной на основе яичного белка, но почему-то никто пока не кудахчет". Но первое место я бы присудил вот такому посту: "Я не решусь прививаться российским "Спутником" - боюсь превратиться в сателлита".

Андрей Остальский – лондонский журналист и политический комментатор



Высказанные в рубрике "Право автора" мнения могут не отражать точку зрения редакции