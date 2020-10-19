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Экс-мэра Норильска приговорили к полугоду исправительных работ

Ринат Ахметчин

Суд в Норильске приговорил бывшего мэра города к шести месяцам исправительных работ с удержанием 15 процентов заработка. Рината Ахметчина признали виновным в халатности из-за утечки дизельного топлива из резервуара Норильской ТЭЦ в мае 2020.

По версии следствия, Ахметчин знал об утечке, но вовремя не предпринял необходимых мер. Он несвоевременно ввел режим чрезвычайной ситуации и организовал ликвидацию последствий разлива.

Следователи обнаружили "признаки преступной халатности", проанализировав сообщения в мессенджере Ахметчина. Бывший мэр полностью признал вину.

Разлив около 20 тысяч тонн дизельного топлива на проезжую часть подъездной дороги к ТЭЦ произошёл 29 мая. Позже топливо попало в две реки – Далдыкан и Амбарная, а оттуда в озеро Пясино.

Росприроднадзор оценил ущерб от экологической катастрофы в 148 миллиардов рублей.

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