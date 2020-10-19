Прокуратура утвердила обвинение экс-полицейским по делу Голунова

Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении бывших полицейских, которые задержали журналиста Ивана Голунова в июне 2019 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина, представляющего интересы журналиста.
По делу проходят Игорь Ляховец, Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев. Ранее им было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с применением насилия, спецсредств и причинением тяжких последствий, а также в фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков. Все обвиняемые, кроме Коновалова, находятся в СИЗО.
По версии следствия, полицейские подбросили Голунову наркотики по карьерным мотивам, чтобы повысить показатели. Коновалов признал вину и дал показания на своего начальника Ляховца, сказав, что именно он поручил ему подкинуть наркотики Голунову. Уметбаев признал, что ударил журналиста во время задержания. Остальные бывшие полицейские отрицают вину.
- Корреспондент издания "Медуза" Иван Голунов был задержан в Москве 6 июня прошлого года и обвинён в покушении на сбыт наркотиков, которые были обнаружены при нём, а также в его квартире. Журналист сразу заявил о своей невиновности и о том, что запрещённые вещества ему подбросили. После широкой общественной кампании в его поддержку обвинения с Голунова были сняты и он был выпущен из-под ареста. На пятерых полицейских, задерживавших Голунова, завели уголовное дело, при этом арестовали их только спустя полгода. Сам журналист считает, что у его преследования был заказчик, однако следствие его не установило.
- Предполагаемый организатор задержания Голунова, бывший начальник отделения по борьбе с наркотиками УВД по ЗАО Москвы Игорь Ляховец, вину не признаёт и заявляет, что дело в отношении Голунова было прекращено по неким политическим мотивам. Он требует возобновления уголовного преследования журналиста, считая его обоснованным.
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