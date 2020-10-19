Прокуратура утвердила обвинение экс-полицейским по делу Голунова

Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении бывших полицейских, которые задержали журналиста Ивана Голунова в июне 2019 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина, представляющего интересы журналиста.

По делу проходят Игорь Ляховец, Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев. Ранее им было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с применением насилия, спецсредств и причинением тяжких последствий, а также в фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков. Все обвиняемые, кроме Коновалова, находятся в СИЗО.

По версии следствия, полицейские подбросили Голунову наркотики по карьерным мотивам, чтобы повысить показатели. Коновалов признал вину и дал показания на своего начальника Ляховца, сказав, что именно он поручил ему подкинуть наркотики Голунову. Уметбаев признал, что ударил журналиста во время задержания. Остальные бывшие полицейские отрицают вину.