Обвиняемый по делу Голунова приезжал к дому журналиста

Полицейский Игорь Ляховец, обвиняемый в фабрикации уголовного дела о сбыте наркотиков против журналиста Ивана Голунова, уже после освобождения журналиста систематически приезжал к его дому и выключал на несколько часов свой мобильный телефон.

Материалы следствия, подтверждающие это, Голунов опубликовал в своём телеграм-канале. Журналист подчеркнул, что до его задержания Ляховец не бывал возле его дома.

На прошлой неделе суд продлил до 7 декабря содержание под стражей трём из пяти бывших сотрудников УВД по Западному округу Москвы, обвиняемым по делу Голунова. При этом рассмотрение ходатайства о продлении ареста Игоря Ляховца, которого следствие считает организатором незаконного преследования журналиста, отложили из-за неявки его адвоката. Ещё одному бывшему полицейскому, Денису Коновалову, который признал вину и дал показания на своих коллег, продлили домашний арест.

Также на прошлой неделе Следственный комитет ужесточил обвинение всем фигурантам дела Голунова. К уже имеющимся обвинениям о превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков добавлена статья о совершении преступления организованной группой.