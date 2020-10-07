Обвиняемый по делу Голунова приезжал к дому журналиста

Полицейский Игорь Ляховец, обвиняемый в фабрикации уголовного дела о сбыте наркотиков против журналиста Ивана Голунова, уже после освобождения журналиста систематически приезжал к его дому и выключал на несколько часов свой мобильный телефон.
Материалы следствия, подтверждающие это, Голунов опубликовал в своём телеграм-канале. Журналист подчеркнул, что до его задержания Ляховец не бывал возле его дома.
На прошлой неделе суд продлил до 7 декабря содержание под стражей трём из пяти бывших сотрудников УВД по Западному округу Москвы, обвиняемым по делу Голунова. При этом рассмотрение ходатайства о продлении ареста Игоря Ляховца, которого следствие считает организатором незаконного преследования журналиста, отложили из-за неявки его адвоката. Ещё одному бывшему полицейскому, Денису Коновалову, который признал вину и дал показания на своих коллег, продлили домашний арест.
Также на прошлой неделе Следственный комитет ужесточил обвинение всем фигурантам дела Голунова. К уже имеющимся обвинениям о превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков добавлена статья о совершении преступления организованной группой.
- Корреспондент издания "Медуза" Иван Голунов был задержан в Москве 6 июня прошлого года и обвинён в покушении на сбыт наркотиков, которые были обнаружены при нём, а также в его квартире. Журналист сразу заявил о своей невиновности и о том, что запрещённые вещества ему подбросили. После широкой общественной кампании в его поддержку обвинения с журналиста были сняты и он был выпущен из-под ареста. На пятерых полицейских, задерживавших Голунова, завели уголовное дело, при этом арестовали их только спустя полгода. Сам журналист считает, что у его преследования был заказчик, однако следствие его не установило.
- Предполагаемый организатор задержания Голунова, бывший начальник отделения по борьбе с наркотиками УВД по ЗАО Москвы Игорь Ляховец, вину не признаёт и заявляет, что дело в отношении Голунова было прекращено по неким политическим мотивам. Он требует возобновления уголовного преследования журналиста, считая его обоснованным.
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