В Петербурге с дома сняли 16 табличек "Последнего адреса"

В Санкт-Петербурге с дома номер 23 по улице Рубинштейна демонтировали 16 табличек с именами репрессированных жителей города. Они были установлены на так называемом довлатовском доме (здесь жил писатель Сергей Довлатов) в рамках проекта "Последний адрес". Об этом сообщает "Фонтанка" со ссылкой на основателя проекта Сергея Пахоменко.

По его словам, таблички сняли из-за трех жильцов, которые посчитали их "отвратительными" и "начали бомбить" управляющую компанию жалобами. Представитель управляющей компании подтвердил изданию наличие жалоб. Он пояснил, что активные жильцы начали просить снять таблички почти год назад. При этом он добавил, что есть все необходимые документы на демонтаж табличек.

Одна из противниц табличек - жительница дома по имени Дина - заявила изданию, что одна из причин демонтажа - якобы отсутствие согласования на установку с жильцами. "Мы не против, но согласуйте. Вот 100% согласия добьются - тогда без проблем. Я [своего согласия] не дам", - сказала жительница.

Она также добавила, что установка табличек не была согласована ни с одной организацией в городе, в том числе с Комитетом по охране памятников. Больше того, по её мнению, людей, чьи имена написаны на табличках, "не убили", но отказалась обсуждать эту тему, сославшись на "свое видение" ситуации.

Пархоменко уточнил, что письменное согласие владельцев помещений дома на улице Рубинштейна на установку табличек у фонда "Последний адрес" есть.

В ситуацию вмешался депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский. Он сообщил, что совместно с муниципальными депутатами будет добиваться возвращение табличек.

Первая из 16 табличек была установлена на фасаде "довлатовского дома" ещё весной 2015 года.