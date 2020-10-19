Число случаев COVID-19 в мире превысило 40 миллионов

Число подтверждённых случаев инфицирования коронавирусом в мире превысило 40 миллионов - это следует из данных американского университета Джонса Хопкинса.

На первом месте по числу выявленных случаев инфекции США - более 8 миллионов. Россия на четвёртом месте в мире по этому показателю, коронавирус с начала эпидемии в марте был выявлен у более 1,4 миллиона человек, это примерно 1 процент населения страны.

Более 1,1 миллиона человек по всему миру скончались от коронавирусной инфекции. Накануне сообщалось о том, что число смертей в Европе (включая Россию) превысило четверть миллиона. По официальным данным, в России коронавирус стал основной причиной смерти более 23 тысяч человек; исходя из данных Росстата, ещё примерно столько же тех, кто умер, будучи инфицированным коронавирусом, но у кого главной причиной смерти указано иное заболевание.

В последние недели вновь возобновился резкий рост числа инфицированных в Европе. Во многих странах за сутки их выявляется больше, чем весной. Страны вновь вводят карантинные ограничения, стремясь при этом, однако, не парализовать экономику. Во Франции был объявлен ночной комендантский час; на такую же меру пошли и власти Бельгии и Словении. В Австрии сегодня объявили - вслед за рядом других стран - об ограничении числа людей, которые могут собираться вместе (в закрытом помещении их может быть не более шести). В некоторых странах, например в Чехии, закрыты рестораны, учреждения культуры, школы переведены на дистанционное обучение.

В России за минувшие сутки вновь зафиксировано самое большое число новых инфицированных с начала эпидемии - почти 16 тысяч. Больше всего их в Москве. В городе вновь введён ряд ограничительных мер, однако пока речь не идёт о "самоизоляции", как весной.