Москва ужесточает ограничения из-за COVID-19

Из-за угрозы распространения коронавируса попасть в ночные заведения Москвы можно будет лишь после регистрации номера телефона, сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

"С 19 октября доступ работников и посетителей на дискотеки, в ночные клубы, бары и аналогичные развлека­тельные заведения, открытые с 0:00 до 6:00, будет возможен только при условии регистрации номеров телефонов. Входя в заведение, посетители должны будут сканировать QR-код либо отправить СМС на специальный короткий номер 7377", — отметил Собянин.

Если у одного из посетителей позже выявят коронавирус, всех, кто был с ним в одном заведении, оповестят и предложат оперативно сдать тест на COVID-19. "Тем самым мы сможем выявлять и прерывать новые цепочки распространения коронавируса", — отметил Собянин.

"Есть международный опыт, большое количество стран пробует систему с чек-инами. Она работает просто: ставится QR-код, который привязан к заведению", — сообщил на пресс-конференции заммэра Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

По словам заммэра, система действует для ночных клубов, баров, концертных площадок, ресторанов, работающих после полуночи, но не касается ночных кинотеатров. "На первом этапе система может быть распространена примерно на 500 заведений. В дальнейшем будут смотреть, как она будет работать, чтобы принять решение, разворачивать ли ее дальше", — сказал Немерюк. На вопрос, кто оператор базы данных, он не ответил.

По словам заммэра, власти не будут собирать никаких персональных данных, кроме номера телефона. Если у посетителя выявят коронавирус, номера телефонов сверят по базе, и на них придут PUSH-уведомления, добавил он. Штраф для заведений за отсутствие QR-кода составит от 300 тысяч рублей до 500 тысяч рублей, сообщил Немерюк.

Если эксперимент с QR-кодами для регистрации в ночных барах и развлекательных учреждения Москвы будет успешным, то столичные власти могут распространить систему чек-инов на государственные учреждения. Об этом в интервью радиостанции "Эхо Москвы" заявил Немерюк.

Весной ночные клубы и бары Москвы закрывали из-за угрозы распространения коронавируса. Тогда они не работали почти три месяца — с 28 марта по 23 июня.

Посещать культурные учреждения Москвы с 19 октября можно будет только при наличии электронного билета, соответствующий указ подписал руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский. "Переход на электронную платформу продиктован необходимостью повысить качество всех санитарно-эпидемиологических норм, действующих в городе в связи с пандемией COVID-19. Учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию, при продаже электронных билетов будет действовать ограничение по заполняемости залов на 50% и так называемая динамическая рассадка", — говорится в сообщении на сайте мэрии.

Московские работодатели могут не подавать отчет о переведенных на удаленку сотрудниках каждую неделю, если информация не изменилась. Это следует из указа мэра Москвы Сергея Собянина. "В случае отсутствия изменений в представленных в соответствии с настоящим пунктом сведениях о работниках (исполнителях по гражданско-правовым договорам) еженедельное представление таких сведений не требуется", — говорится в документе. Если данные о сотрудниках решили изменить, актуальная информация должна быть предоставлена в день принятия такого решения.

С 12 октября компании должны отправить не менее 30% сотрудников на удаленный режим работы, и чтобы отчитаться, предоставить в мэрию персональные данные сотрудников. В числе этих персональных данных: номер мобильного телефона сотрудника, государственный регистрационный номер автомобиля, номер электронной карты "Тройка" или "Стрелка", номер социальной карты или номер месячного проездного безлимитного билета.

Если компания откажется предоставлять данные или вообще проигнорирует требование о переводе сотрудников на удаленку, ей грозят санкции. На первый раз должностным лицам в случае нарушения грозит штраф от 10 тысяч до 50 тысяч рублей, индивидуальным предпринимателям – от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, а юрлицам – от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. За повторное нарушение штрафы увеличиваются до 500 тысяч или вводится дисквалификация на срок до трех лет. ИП и компании могут заплатить до 1 млн, а деятельность последних могут приостановить на срок до трех месяцев.

За последние сутки в России выявили 13,7 тысячи заразившихся коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Общее число случаев заражения COVID-19 достигло 1,35 млн. Больше всего заразившихся за сутки зарегистрировали в Москве — 3,9 тысячи человек. Следом за столицей идут Санкт-Петербург (638), Подмосковье (439), а также Ростовская и Нижегородская области (по 281 случаю).