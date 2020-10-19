На акции против карантина в Праге пострадали 20 полицейских

В Праге 20 полицейских получили ранения после столкновений во время акции футбольных и хоккейных фанатов. Они выступали против ограничений, введённых из-за коронавируса. Полицейские задержали 144 человека. 14 протестующих подозреваются в насилии по отношению к должностным лицам и массовых беспорядках.

В акции на Староместской площади в центре города участвовали около двух тысяч человек. Число участников акции превысило разрешённый предел, поэтому власти города официально объявили её распущенной. При этом полиция подчеркнула, что не будет её разгонять.

По окончании акции собравшиеся попытались силой прорваться через кордоны. Они кидали в полицейских петарды и камни. Полиция использовала дубинки и водомёт.

В Чехии в сентябре начался резкий рост выявленных случаев заражения коронавирусом. Страна вышла на одно из первых мест в мире по числу новых случаев инфекции на душу населения. С 5 октября чешские власти восстановили режим чрезвычайной ситуации. С 14 октября в стране ужесточены ограничения – закрыты школы, спортклубы, рестораны, отменены спортивные мероприятия. Власти рассчитывают, что ограничительные меры помогут сдержать распространение инфекции.