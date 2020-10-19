Власти Свердловской области отрицают принудительную стерилизацию пациенток Уктусского пансионата для престарелых и инвалидов. Рассказавшая об этом СМИ пациентка Людмила Гусева была стерилизована "по медицинским показаниям", заявил начальник управления демографического развития министерства соцполитики региона Илья Илларионов.

В свою очередь директор Уктусского пансионата Ирина Верхоланцева сообщила, что с 2006 по 2016 годы пятнадцать пациенток, четыре из которых были недееспособны, "прошли стерилизацию добровольно".

Накануне издание Baza опубликовало видеообращение пациентки Уктусского пансионата Людмилы Гусевой, в котором та рассказала, что её стерилизовали под угрозой отправить в психо-неврологический диспансер. Со слов Гусевой, врач учреждения заявила ей, что если она не сделает операцию, то в диспансере её посадят на уколы, от которых "очень плохо".

По данным Baza, операцию по стерилизации пришлось сделать более десяти женщинам, одна из них скончалась. "Руководство заставляло женщин пройти эту процедуру, потому что в пансионате нельзя держать детей", - утверждает издание в своём расследовании. Пациентка Людмила Гусева подтвердила, что хотела завести семью и родить ребёнка.

При этом представитель министерства соцполитики Свердловской области Илларионов, отвергающий обвинения Гусевой, рассказал журналистам, что ведомство всё же проводит проверку, к которой подключились уполномоченный по правам человека по региону, Минздрав и правоохранительные органы. Гусеву, которая проживает в Уктусском пансионате более 10 лет, он назвал "добрым, спокойным и ровным человеком".