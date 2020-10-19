Минфин предложил объединить МВД, ФСИН и ФССП

В конце прошлой недели министерство финансов предложило оптимизировать расходы на правоохранительный блок, после чего из Совета безопасности в несколько силовых ведомств был направлен запрос с просьбой сформулировать свое видение по этому вопросу. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, которые подтвердили получение такого запроса.

Минфин "предлагает провести масштабную реформу силового блока". Ведомство выступает за объединение МВД, ФСИН и службы судебных приставов. Речь также идет о сокращении численности сотрудников органов внутренних дел на 10%. Это должно произойти за счет перевода сотрудников подразделений, которые не участвуют в правоохранительной деятельности (медицинские, учебные, кадровые, финансовые), в разряд гражданских служащих.

Также предлагается передать часть функций полиции в Минтруд и Минздрав. Речь идет о координации программы переселения россиян из-за рубежа, регулировании трудовой миграции и контрольно-разрешительном регулировании в сфере легального оборота наркотических средств.

"При этом министерство финансов считает необходимым рассмотреть возможность создания единой системы материально-технического (тылового) обеспечения силового блока", — отмечает "Коммерсантъ".