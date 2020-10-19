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В России по статьям о преступлениях против строя никого не оправдали

За первую половину текущего года в России были осуждены 133 человека, признанные виновными в преступлениях против основ конституционного строя и безопасности государства, сообщает "МБХ медиа" со ссылкой на отчёт Судебного департамента при Верховном суде. При этом по этим статьям не было вынесено ни одного оправдательного приговора. Издание подчёркивает, что такого в российской новейшей истории ещё не было.

Отдельно отмечается, что больше всего осуждённых, 62 человека, были признаны виновными в призывах к насильственному изменению конституционного строя с использованием СМИ.

Ранее из отчётов судебного департамента стало известно, что число осуждённых по обвинениям в госизмене, шпионаже и экстремизме выросло в России с 2003 года почти в десять раз.

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