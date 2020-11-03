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Лицом к событию. Чем Европа ответит на террор

Лицом к событию. Чем Европа ответит на террор
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Лицом к событию. Чем Европа ответит на террор

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В Вене четверо убитых мирных жителя, 22 пострадавших.  Один террорист застрелен, его личность установлена. По предварительным данным то была атака исламистов как месть за участие Австрии в антиигиловской коалиции. Это случайность, что теракт в Вене произошел практически в одно время с французскими? В чем специфика австрийской миграционной модели? Что может противопоставить страна исламистскому террору? Обсуждают политик Леонид Гозман, политолог Глеб Павловский и культуролог Эрик Кляйн.

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