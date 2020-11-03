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Время Свободы

Время Свободы: "Венский стрелок целил в наш образ жизни"

Время Свободы: "Венский стрелок целил в наш образ жизни"
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Время Свободы: "Венский стрелок целил в наш образ жизни"

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В центре Вены совершено нападение на прохожих, есть жертвы. Нападавшим оказался сторонник террористической группировки "Исламское государство" ***Еще три крымских татарина приговорены к длительным срокам заключения за принадлежность к запрещенной в России исламской партии Хизб ут-Тахрир***Расследование издания «Медиазона» указывает на причастность к убийству Бориса Немцова одного из ближайших соратников Рамзана Кадырова

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