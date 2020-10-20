Минфин предлагает сократить 100 тыс. должностей в армии РФ

Министерство финансов подготовило предложения по сокращению расходов на вооруженные силы. Инициативы ведомства направлены в Совет безопасности России. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на копию документа. Источники издания в Минобороны подтвердили получение предложений Минфина.

Первым пунктом в них значится сокращение штатной численности военнослужащих на 10 процентов или примерно 100 тысяч должностей. Для этого Минфин предлагает сократить число свободных вакансий и перевести на гражданскую службу тех, чья деятельность не связана с выполнением боевых задач: медиков, преподавателей, кадровиков, финансистов, юристов и тыловиков.

Кроме того, для экономии средств Минфин предлагает увеличить сроки использования вещей, а контрактников обеспечивать питанием только в полевых выходах и на боевом дежурстве.



Предлагается также исключить из законодательства норму о ежегодном увеличении военной пенсии на 2 процента сверх уровня инфляции; а также увеличить до 25 лет срок выслуги, необходимой для ее получения. Из этого срока Минфин хочет убрать учебу в военном вузе. Сейчас она входит в срок выслуги, который составляет 20 лет. Таким образом, период, нужный офицерам для пенсии, увеличивается в общей сложности на десять лет.

В Минфине также предлагают увеличить срок службы, необходимый для получения права на "военную ипотеку", для офицеров до пяти лет после окончания вуза, а не сразу после учёбы для контрактников с трёх до восьми лет.

На прошлой неделе Минфин предложил ещё одну реформу для оптимизации расходов — объединение МВД с Федеральной службой исполнения наказаний, судебными приставами и фельдегерской службой. В документе также предлагается десятипроцентное сокращение штатов, увеличение срока минимальной выслуги лет, отмена двухпроцентной надбавки к индексации пенсий.

В августе президент Владимир Путин подписал указ, отменяющий ношение каракулевых шапок полковниками и высшими офицерами вооруженных сил России. Их заменят на более дешевые меховые. С этим предложением ранее выступило Минобороны.