Мэрия Москвы потратит ₽155 млн на слежку за пешеходами и пассажирами

Центр организации дорожного движения Москвы (ЦОДД) потратит более 155 миллионов рублей на закупку оборудования для отслеживания передвижений пассажиров метро и пешеходов на улицах при помощи смартфонов. Это следует из данных портала госзакупок, на которые обратил внимание "Коммерсантъ".

Согласно документу, мэрия Москвы планирует в течение полугода закупить 220 комплексов, которые будут собирать данные, и программное обеспечение для их обработки.

Предполагается, что собирать информацию о передвижениях система будет через MAC-адреса устройств, на которых включен Bluetooth или Wi-Fi. Помимо данных о пассажиропотоке в метро и наземном транспорте, власти также получат доступ к информации о передвижениях каждого пешехода за день, неделю, месяц и год. Собранная информация будет отгружена в единый центр хранения данных, которым управляет департамент информационных технологий Москвы.

Исполнителем назначена компания "Информационные технологии будущего". Сейчас закупка приостановлена из-за жалобы о нарушениях в тендере.

Как рассказали "Коммерсанту" в ЦОДД, техническое задание составлено из практики Сингапура, Лондона и Берлина, а проект не предусматривает получение персонифицированной информации. Его цель — максимально улучшить качество пешеходных перемещений и работы городского транспорта, заявили в ведомстве.

По мнению источника "Коммерсанта", MAC-адреса нужны мэрии для обогащения уже существующих баз данных.

Данные о пассажиропотоке собирают и другие городские системы, например, турникеты для транспортных карт и наружные камеры видеонаблюдения. Кроме того, власти могут узнать информацию о передвижении людей через мобильных операторов. Но последние дают данные о местоположении по крупным квадратам, а не с привязкой к конкретному месту, рассказал источник издания. По его мнению, новая система позволит мэрии самостоятельно, без запросов, узнавать подробную информацию о передвижении пешеходов и пассажиров.

В то же время многие современные смартфоны препятствуют постоянному внешнему сбору MAC-адресов, и слежка за отдельными людьми с помощью данной технологии малореальна.