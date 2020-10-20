Интернет в России подорожает из-за проблем экономики, курса рубля и закона Яровой

Стоимость доступа в интернет в России в 2021 может вырасти как минимум на 10 процентов из-за дешевеющего к мировым валютам рубля и усиления государственного контроля. Такое утверждение содержится в исследовании агентства TelecomDaily, проведшего ежегодный опрос операторов связи.

В росте тарифов на рынке уверены сразу 86 процентов представителей крупнейших фиксированных сетей страны. Почти 2/3 уверены, что цены вырастет на 10-15 процентов. 10 процентов полагают, что цены вырастут более чем на 20 процентов. С каждым годом операторы прогнозируют, что цены вырастут сильнее: если в прошлом году к более чем десятипроцентному росту были готовы 62 процента компаний, то сейчас таких уже более 74 процента.

Объясняя причины возможного роста цен, 70 процентов опрошенных компаний отмечают падение платёжеспособного спроса и резкое ухудшение экономической ситуации. 56 процентов указывают на резкое удешевление рубля. 30 процентов отмечают, что операторам связи слишком дорого обходятся инициативы государства — как внедрение так называемого закона Яровой, требующего хранить гигантские массивы данных пользователей, так и создание списка обязательных сайтов, к которым операторы обязаны бесплатно предоставлять доступ.