В атмосфере Венеры обнаружены ещё одни возможные следы жизни

Группа астрономов, работающих на радиотелескопах ALMA в Чили, обнаружила в атмосфере Венеры аминокислоту глицин, входящую в состав земных белков. Это может намекать на существование жизни на планете. Ранее в сентябре астрономы обнаружили в атмосфере планеты газ фосфин, который так же может свидетельствовать о присутствии живых организмов.

Позднее возможное свидетельство наличия в атмосфере этого газа было обнаружено в данных зонда межпланетной станции "Пионер-Венера-2", совершившей полёт в 1978 году.

Препринт работы о глицине выложен в сеть 13 октября. Ей ещё предстоит пройти научное рецензирование и публикацию. Глицин был найден радиотелескопом с Земли на высотах до 90 километров вблизи экватора и в средних широтах Венеры. Его распределение примерно совпадает с распределением обнаруженного ранее фосфина.

Учёные отмечают, что глицин лишь намекает на существование жизни в облаках Венеры, так как существуют небиологические пути его синтеза, — отмечает научный сайт N+1. Точно так же как и выделение фосфина может объясняться не жизнью, а пока неизвестными науке обстоятельствами.