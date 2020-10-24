Грязные квартиры. Григорий Машанов – о деньгах и недвижимости

Сколько именно денег отмывается в России через недвижимость, сказать сложно. "Грязные" российские деньги оседают не только внутри страны, но и за рубежом. Это подтверждают и многочисленные скандалы с купленной российскими чиновниками и политиками на необъяснимые богатства недвижимостью в США, и то, что в 2017 году в Великобритании был введен институт конфискации "необъяснимого благосостояния" (Unexplained Wealth Order).

Однако можно быть уверенным, что счёт идет на миллиарды долларов. Вообще, по "антиотмывочному" закону (115-ФЗ) риелторы обязаны проверять все сделки на предмет чистоты денег и непричастности к финансированию терроризма. Если сделка подозрительная, то риелтор должен сообщить о ней в Росфинмониторинг. Однако мы в "Трансперенси Интернешнл – Россия" обнаружили, что из более чем 50 тысяч внесённых в Единый государственный реестр юридических лиц риелторских контор лишь 10% состоят на учете в Росфинмониторинге, а значит, хотя бы в теории могут сообщать о подозрительных сделках в финансовую разведку. При этом в 2018 году на эти 10% пришлось лишь около 2,3 тысячи сообщений о подозрительных операциях, а это менее одного сообщения на одного вставшего на учет риелтора. И это при том, что не состоящих на учете агентов по недвижимости как минимум в два раза больше.

Более того, мы провели серию интервью с представителями риелторских агентств, представляясь личными помощниками чиновников, которые якобы намереваются приобрести недвижимость. 10 из 10 опрошенных нами риелторов согласились сопровождать сделки с недвижимостью на подставное лицо. Моя любимая цитата: "Если бы мы выясняли у всех источники их доходов, то ни одной сделки не было бы". В общем, масштаб проблемы понятен.

Обнаружила ли межправительственная организация FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) во время недавней оценки какую-то проблему в этой связи? Нет, потому что FATF не слишком интересует правоприменение. Что же делает законодатель сразу после окончания визита FATF? Он принимает в июле 2020 года поправки, которые с 2021 года отменяют обязанность риелторов сообщать в Росфинмониторинг обо всех операциях свыше 3 миллионов рублей. То есть вообще обязанность риелторов контролировать такие сделки, как и обязанность проверять на подозрительность даже и меньшие по сумме сделки, остаётся (видимо, многие риелторы подумали, что их вообще освободили от обязанности соблюдать 115-ФЗ, поскольку Росфинмониторингу спешно пришлось опровергать это в начале августа). Но если риелтор проводит сделку наличными и никуда об этом не сообщает, то Росфинмониторинг никогда и ничего, в общем-то, и не узнает. Откуда же ему узнать, если выездные проверки он практически не проводит?

Будете ли вы спать спокойно, зная, что с вашей помощью могли отмыть деньги от торговли людьми или героином?

Впрочем, нужно понимать, что если Росфинмониторинг максимум штрафует за непостановку риелтора на учет, то в странах Запада сопровождение такой сделки может легко вызвать вопросы силовиков со всеми вытекающими последствиями, в виде, например, невозможности въезда в ЕС, например. И всё же, если вы риелтор и не соблюдаете "антиотмывочное" право, вы рискуете своим личным благополучием. Но есть ещё и этический момент, в конце концов: будете ли вы спать спокойно, зная, что с вашей помощью могли отмыть деньги от торговли людьми или героином? Вы думаете, что вашей скромной риелторской конторы в Купчине или Выхине это не касается? Но наверняка среди ваших клиентов были родственники чиновников или они сами, желавшие приобрести квартиру в Сочи или домик в Черногории. И уж тут существует большой риск поучаствовать в отмывании отката, взятки и тому подобного. А в случае, если иностранные и даже российские компетентные органы возбудят на вашего клиента дело по поводу отмывания денег или предикатного преступления (той самой взятки), будьте уверены, что и вам придется поучаствовать как минимум в допросе у следователя. Ну а если вы сами тот самый клиент, то, инвестируя "грязные" деньги в зарубежные землю, квартиры и дома, вы рискуете все потерять и получить обвинение в уголовном преступлении.

Нельзя исключать, что и Росфинмониторинг, сбросив с себя излишнюю нагрузку по обработке операций с каждой однокомнатной квартирой в Москве, возьмется более серьёзно следить за соблюдением риелторами 115-ФЗ. В этом случае комплаенс с "антиотмывочным" законодательством будет выгоднее участия в сомнительных сделках.

Григорий Машанов – юрист некоммерческой организации "Трансперенси Интернешнл – Россия"



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