Убитый и обезглавленного в пригороде Парижа преподаватель истории Самюэль Пати будет посмертно награждён высшей французской наградой — орденом Почётного легиона. Об этом в эфире канала BFM TV сообщил министр образования страны Жан-Мишель Бланке.

Пати будет командором ордена, это третья по старшинству степень награды. Посмертное награждение этим орденом — исключительная редкость. "Его мученичество достойно такого признания", — заявил министр. Церемония запланирована на 20 октября в Сорбонне в центре Парижа.

47-летний Пати был убит в прошлую пятницу, 16 октября. Незадолго до гибели он показывал ученикам карикатуры журнала Charlie Hebdo на почитаемого в исламе пророка Мухаммеда, обсуждая с ними свободу слова. После этого он получал угрозы.

Подозреваемый в убийстве — 18-летний уроженец Москвы Абдулах Анзоров, его семья в 2008 году запросила во Франции убежище. Он выложил в свой твиттер фотографию обезглавленного Пати, заявив, что "казнил" его за оскорбление пророка. Полиция попыталась задержать Анзорова, но он направил на них духовой пистолет и был застрелен.

Преступление расследуется как теракт. В городах Франции прошли многочисленные акции памяти Пати.