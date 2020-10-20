Осуждённого по "московскому делу" Данилу Беглеца освободят досрочно

Мценский районный суд Орловской области удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении осуждённого по "московскому делу" Данилы Беглеца. Об этом сообщает глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

Если прокуратура не обжалует решение суда, то Беглец выйдет на свободу через 10 дней. Ранее ведомство и администрация колонии, в которой отбывает наказание осуждённый, выступали против досрочного освобождения. В характеристике Беглеца из места лишения свободы говорится, что у него "нестабильное поведение".

В мае суд отказался изменить наказание Беглецу с лишения свободы на штраф.

В сентябре 2019 года Данилу Беглеца приговорили к двум годам лишения свободы по статье о применении насилия в отношении представителя власти. По версии следствия, на акции оппозиции в Москве 27 июля Беглец потянул за руку полицейского, причинив тому "острую боль". Он стал одним из первых осуждённых по "московскому делу", по которому виновными были признаны более 20 человек. Несколько из них приговорены к лишению свободы.