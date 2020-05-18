Суд отказался освободить осуждённого по "московскому делу" Данилу Беглеца

В Костромской области суд отказался изменить наказание Данилу Беглецу, осуждённому по "московскому делу", с лишения свободы на штраф.

Адвокат Беглеца Станислав Рыбчинский, комментируя решение, рассказал, что администрация костромской колонии, где содержится заключённый, была не против его освобождения. Суд не удовлетворил ходатайство из-за того, что Беглец получил взыскание, ещё находясь в московском СИЗО. Против изменения наказания выступил прокурор.

В сентябре прошлого года Данилу Беглеца приговорили к двум годам лишения свободы по статье о применении насилия в отношении представителя власти. По версии следствия, на акции оппозиции в Москве 27 июля Беглец потянул за руку полицейского, причинив тому "острую боль". Он стал одним из первых осуждённых по "московскому делу", по которому виновными были признаны более 20 человек. Несколько из них приговорены к лишению свободы.

27 марта кассационный суд изменил наказание Беглецу с содержания в колонии общего режима на содержание в колонии-поселении. На сегодняшний день осуждённый в неё не переведён.

В воскресенье адвокат Беглеца Станислав Рыбчинский заявил, что его подзащитный подвергся в колонии шантажу.