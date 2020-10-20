Baza: управделами мэра Москвы стал при Собянине миллиардером 

Издание Baza опубликовало расследование, согласно которому управляющий делами мэра и правительства Москвы Александр Чернышов, отвечавший за городское хозяйство ещё при Юрие Лужкове и оказавшийся одним из немногих из команды старого мэра, кого не уволил Сергей Собянин, стал миллиардером, а структуры, которыми руководит Чернышов его приближённые, получили госконтракты на десятки миллионов рублей.

По данным Baza, под контролем Чернышова находится предприятие "Олимп", которое было создано для того, чтобы управлять городским имуществом и инвестировать средства, полученные от сдачи казённых помещений в аренду. Большая часть фирм, которым "Олимп" предоставляет или "по дружеской цене" сдаёт помещения, руководят родственники и друзья Чернышова: его жена Ирина, бизнес-партнер её сына от первого брака, жена гендиректора "Олимпа" Анатолия Фомочкина Людмила и её брат Валерий Боткин.

Кроме того, в здании управделами мэрии на Новом Арбате располагается склад косметики, а компания, которая распространяет её, долгое время принадлежала Валерию Боткину. Также в здании находится парикмахерская, бенефициаром которой до 2019 года была Людмила Фомочкина, а сейчас прибыль от неё получает её муж.

Друзья Чернышова руководят также гостиничным комплексом "Берлин" - в частности, в нём работает сын Анатолия и Людмилы Фомочкиных Егор. Одновременно с этим он является главой комиссии по рассмотрению заявок на госзакупки. По данным Baza, Егор Фомочкин отдаёт десятки госзаказов компании "Арбат-Финанс", бенефициаром которой является его мать. Всего компания получила госконтракты от разных структур мэрии на 39 миллионов рублей. Среди них значатся услуги по предоставлению "правовой помощи" фирме "Олимп".

Сам Александр Чернышов, согласно расследованию, владеет квартирой в элитном доме в Брюсовом переулке площадью свыше 250 квадратных метров. Baza оценивает жильё примерно в 900 миллионов рублей. Также чиновник купил дачу в Заречье, а его жена - квартиру в том же посёлке, их общая стоимость - около 250 миллионов. При этом за последние 9 лет сумма официально задекларированного дохода Чернышовых в десять раз меньше, чем стоимость купленной ими недвижимости.

Baza удалось дозвониться до Ирины Чернышовой, но никаких комментариев по существу она не дала и бросила трубку. Пресс-служба мэрии Москвы, представители компании "Олимп", а также Анатолий и Людмила Фомочкины пока не ответили на запросы издания.