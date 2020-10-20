На полицейских, ограбивших в центре Москвы подростка, завели дело 

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении московских полицейских, которых ранее обвинил в ограблении подросток.

По материалам дела, подозреваемыми в ограблении являются сотрудники отдела внутренних дел по столичному району Якиманка. Их имена пока не разглашают, однако личности их установлены. Сообщается, что в ближайшее время между полицейскими и пострадавшим будет проведена очная ставка.

30 сентября главный редактор сайта журнала Cosmopolitan Екатерина Великина обратилась в Следственный комитет с заявлением о том, что полицейские в центре Москвы, прямо на улице, ограбили её несовершеннолетнего сына. Со слов Великиной, сотрудники патрульно-постовой службы шантажом отобрали у ребёнка 8 тысяч рублей, которые она дала ему на оплату работы репетиторов.