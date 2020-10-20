"Гражданской инициативе" разрешили участие в выборах после ухода Гудкова 

Министерство юстиции России возобновило деятельность партии "Гражданская инициатива" после выхода из неё одного из лидеров, оппозиционного политика Дмитрия Гудкова. Об этом изданию "МБХ Медиа" сообщил основатель партии Андрей Нечаев, сказав, что ведомство приняло решение в связи "с устранением нарушений, послуживших основанием для приостановки деятельности".

До этого "Гражданская инициатива" не имела права участвовать в выборах и организовывать публичные мероприятия. Верховный суд приостановил её деятельность в январе, а Минюст уже готовил её ликвидацию.

Ранее Дмитрий Гудков и его соратники вышли из партии, объявив о подготовке к выборам в Госдуму в качестве одномандатников. По словам Гудкова, Минюст в течение двух лет не утверждал его председателем "Гражданской инициативы", а его команду юридически не пускали в руководство политического объединения. Политик утверждал, что негласный приказ "закрыть все партии с его участием" был дан непосредственно из администрации президента.