Французские учителя выразили обеспокоенность ростом влияния соцсетей

Во Франции коллеги убитого четыре дня назад учителя истории и географии, впервые обратились к СМИ с совместным заявлением и опубликовали открытое письмо. Сотрудники колледжа Буа-д’Ольн выразили соболезнования семье погибшего и заявили о беспокойстве в связи с ростом влияния социальных сетей.

"Самюэль был предан своему призванию учителя. Мы сохраним в памяти все добрые воспоминания, связанные с ним", — говорится в открытом письме, опубликованном France Télévisions.

Коллеги Самюэля Пати отметили, что фундаментом народного образования являются республиканские и светские ценности, которые отстаивал Самюэль Пати, когда рассказывал школьникам о свободе cлова. В открытом обращении учителей средней школы Буа-д'Ольнк к согражданам говорится, что "под ударам оказалась вся система образования, основанная на республиканских ценностях".

Международное французское радио обращает внимание на то, что коллеги Пати выразили опасения в связи с усилением влияния социальных сетей на общественную атмосферу. Ранее появились сообщения, что убийца преподавателя узнал о показанных на уроке карикатурах на пророка Мухаммеда из видео, якобы опубликованного родственниками одной из школьниц. В заявлении учителей говорится, что "скорость распространения информации стала "настоящим бичом" для профессии школьных преподавателей.

Сразу после трагедии в Конфлан-Сен-Онорин власти Франции подвергли критике социальные сети. Высказывались сожаления, что модераторы соцсетей не удалили посты с призывами "разобраться" с преподавателем, который во время урока показал карикатуры с пророком Мухаммедом.



Министр юстиции Франции Эрик Дюпон-Моретти призвал на европейском уровне принять новые законы, регулирующие социальные сети.

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