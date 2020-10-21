ЕСПЧ присудил компенсации задержанным на акциях россиянам

Европейский суд по правам человека присудил компенсации в размере от пяти тысяч до десяти тысяч евро 18 жителям России, которых задержали на акции протеста в Москве 5 декабря 2011 против фальсификации выборов в Госдуму. Внимание на решение ЕСПЧ обратил Алексей Навальный, представлявший в суде интересы 10 заявителей. Суд в Страсбурге обязал Россию выплатить им компенсации на общую сумму в 140 тысяч евро.

Часть задержанных тогда оштрафовали, остальных направили под административный арест.

ЕСПЧ посчитал, что российские власти нарушили несколько статей Конвенции о защите прав человека: запрещение пыток, право на свободу и право на справедливое судебное разбирательство.

Вчера же ЕСПЧ присудил 49 тысяч евро компенсации морального вреда семерым россиянам, в разные годы задержанным на акциях протеста. Решение опубликовано на сайте суда.

Правозащитники Лев Пономарев и Яна Теплицкая, активисты Михаил Шнейдер, Филипп Костенко, Михаил Кригер, Дмитрий Виноградов и Александр Щербаков получили от пяти до десяти тысяч евро компенсации.