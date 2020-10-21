В России впервые зафиксировали более 300 смертей от COVID-19 за сутки

В России за последние сутки умерли 317 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.



Это максимальное количество летальных случаев за сутки с начала эпидемии. Общее число смертей приближается к 25 тысячам.

В эту статистику включаются только люди, у которых коронавирусная инфекция была признана главной причиной смерти до вскрытия, которое обязательно должно проводиться в больницах. Если же учитывать всех умерших, которые были инфицированы коронавирусом или причины смерти которых были установлены только после патологоанатомической экспертизы, жертв коронавирусной инфекции будет существенно больше – это подтверждается данными Росстата.

За прошедшие сутки в России (включая аннексированный Крым) выявлено 15 700 новых случаев заражения коронавирусом. Суточный прирост заболевших, по данным оперативного штаба, почти на 600 человек меньше, чем днём ранее, когда этот показатель достиг максимума с начала пандемии.

Первое место по числу новых случаев COVID-19 занимает Москва – 4389 заболевших.

Выздоровели за сутки 10 952 человека, лечившихся от COVID-19, за весь период пандемии – более одного миллиона пациентов.