Согласно данным Росстата за семь месяцев 2020 года, в России умерло на 57 961 человек больше, чем за аналогичный период прошлого года.

22,6 тысячи жителей России за это время умерло от COVID-19, у 15,3 тысяч причина смерти указана иная, однако в диагнозе подтверждена новая коронавирусная инфекция. Из них у 4,7 тысяч человек коронавирус "существенно повлиял на развитие смертельных осложнений". Об этом пишет "Медицинский вестник" со ссылкой на информацию Росстата. Департамент здравоохранения Москвы заявил, что коронавирусная инфекция обосновывает всю избыточную смертность - то есть увеличение числа смертей в этом году по сравнению с прошлым - в российской столице за август.

Росстат подтвердил наличие разночтений в статистике смертности от COVID-19. По данным оперативного штаба правительства по борьбе с коронавирусной инфекцией, с апреля по 18 сентября в России от COVID-19 скончались 19 195 человек. Росстат подсчитал, что только за четыре месяца (апрель-июль) 2020 года от коронавируса умерло 22 590 россиян. Это более двух процентов от общего числа инфицированных.

В Росстате пояснили, что статистика базируется на данных из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС). При этом в июньском отчете ведомства отмечалось, что в связи с карантинными мероприятиями в ряде субъектов не в полной мере обеспечили регистрацию фактов рождения и смерти в системе ЕГР ЗАГС и они будут дополнены позднее, после снятия карантинных мер.

"Эти данные и не могут сходиться, так как статистика оперштаба ‒ это количество летальных исходов, которые они ежедневно получают из стационаров. А данные, которые публикует Росстат, сформированы на основе выписанных медицинских свидетельств о смерти. Понятно, что в период столь масштабной эпидемии обработка данных в свидетельствах о смерти ведется с определенным запаздыванием", ‒ сказала главный научный сотрудник отделения анализа статистики здоровья населения Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава Алла Иванова.