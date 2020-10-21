СМИ: в Ростове больные COVID-19 погибли из-за нехватки кислорода

Росздравнадзор заявил, что проверит причину гибели пациентов больницы № 20 в Ростове-на-Дону. Местные СМИ утверждают, что 13 пациентов госпиталя для больных коронавирусом умерли 12 октября из-за нехватки медицинского кислорода. Об этом, в частности, пишет издание 161.ru.

В городском департаменте здравоохранения и администрации Ростова-на-Дону заявили, что информация о смерти пациентов и её причинах не соответствует действительности.

По данным журналистов, 12 октября в госпитале для больных коронавирусной инфекцией при городской больнице № 20 из-за проблем со снабжением закончился медицинский кислород. Погибли пациенты подключенные к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Изданию 161.ru эту информацию подтвердили сотрудники больницы и источник в горздраве. Врачи сообщили, что реанимационные и общие отделения госпиталя осталась без кислорода на два часа. Один из медработников заявил, что большинство погибших всё равно умерли бы от осложнений, но некоторых ещё можно было спасти.

По информации 161.ru, в больнице №20 уже ранее погибали пациенты из-за дефицита кислорода.