При Собянине РПЦ получила из бюджета Москвы около 3 млрд рублей 

За десять лет, что Сергей Собянин находится на должности мэра Москвы, Русская православная церковь получила из столичного бюджета около 3 миллиардов рублей, подсчитали "Открытые медиа".

Среди трат - 2 миллиарда на возведение главного храма Минобороны в подмосковном парке "Патриот", несколько сотен миллионов на духовно-просветительские мероприятия в храмах столицы (например, на фестивали хоров воскресных школ и съезды регентов и певчих), около 200 миллионов на финансирование культурного фонда "Православная энциклопедия", 90 миллионов - на поддержку заграничных приходов и закупку для них церковной утвари.

"Открытые медиа" отмечают, что по сравнению с периодом правления предыдущего мэра столицы, Юрия Лужкова, субсидии православной церкви из городского бюджета выросли в десятки раз.

Кроме того, при Собянине стартовал проект возведения в городе двухсот храмов, строительство которых официально финансируется из пожертвований, но землю московские власти выделяют безвозмездно.

Сергей Собянин стал мэром Москвы ровно десять лет назад - 21 октября 2020 года. Тогда главой города его назначил президент Владимир Путин. До этого Собянин возглавлял администрацию президента и руководил аппаратом правительства России.