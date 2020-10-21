В Париже прошла церемония прощания с убитым учителем

В Сорбонне прошла церемония прощания с учителем Самюэлем Пати, убитым 16 октября в пригороде Парижа. На мероприятии присутствовали несколько сотен человек, среди которых президент Франции Эммануэль Макрон и около 100 школьников.

Во время своего выступления Макрон подчеркнул, что учитель был убит трусами за то, что представлял светские и демократические ценности Франции. "Мы не откажемся от карикатур", — сказал президент Франции.

Ранее сообщалось, что перед церемонией президент Макрон наградит учителя орденом Почётного легиона. Пати будет командором ордена, это третья по старшинству степень награды. Посмертное награждение ей – исключительная редкость.

47-летний Пати был убит в прошлую пятницу, 16 октября. Незадолго до гибели он показывал ученикам карикатуры журнала Charlie Hebdo на почитаемого в исламе пророка Мухаммеда, обсуждая с ними свободу слова. После этого он получал угрозы.

Подозреваемый в убийстве – 18-летний уроженец Москвы Абдулах Анзоров. В 2018 году его семья запросила во Франции убежище. Анзоров выложил в свой твиттер фотографию обезглавленного Пати, заявив, что "казнил" его за оскорбление пророка. Полицейские пытались задержать Анзорова, но он направил на них духовой пистолет и был застрелен.

Преступление расследуется как теракт. В городах Франции прошли многочисленные акции памяти Пати.