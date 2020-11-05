Лицом к событию. Хотите как в Америке?

Чему Россию учит американский пример конкурентной борьбы Джо Байдена и Дональда Трампа? Обсуждают американист историк Виктор Кувалдин, политик и историк Сергей Станкевич, экономист Владислав Иноземцев. Ведет передачу Михаил Соколов.
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