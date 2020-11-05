Рубль продолжает падать. Путин спустил на воду ледокол в Петербурге и остановил куранты на Спасской башне.
Другие материалы
-
05 ноября 2020
Цитаты Свободы. Путин выходит из бункера
-
02 ноября 2020
Цитаты Свободы. Купола вместо знаний и право на аборт
-
29 октября 2020
Цитаты Свободы. Масочный режим и скандал в Тарусе
-
26 октября 2020
Цитаты Свободы. Путин о Навальном и блогеры о Михалкове
-
22 октября 2020
Цитаты Свободы. Ковид-диссиденты второй волны
-
19 октября 2020
Цитаты Свободы. За Навального ответят