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Цитаты Свободы
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Цитаты Свободы

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Цитаты Свободы. Путин выходит из бункера

Цитаты Свободы. Путин выходит из бункера
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Цитаты Свободы. Путин выходит из бункера

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Рубль продолжает падать. Путин спустил на воду ледокол в Петербурге и остановил куранты на Спасской башне.

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