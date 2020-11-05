Человек имеет право Live. Свобода слова vs. cвобода совести

Недавние теракты в Европе и реакция российских верующих. Как "конфликт ценностей" сказывается на общественных настроениях? Новое в деле об убийстве Бориса Немцова
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