Бывший замглавы Росгвардии задержан по делу о мошенничестве

Бывший заместитель директора Росгвардии генерал-лейтенант Сергей Милейко задержан в рамках расследования дела об особо крупном мошенничестве. Об этом в сообщил "Коммерсантъ", а также источники ТАСС, "Интерфакса" и РИА Новости.

По версии следствия, в 2012 году жена Милейко незаконно получила нежилое помещение в доме для военнослужащих в Балашихе, где позднее открылась парикмахерская. Также Милейко проверяют на причастность к махинациям с контрактами на поставку обмундирования в Росгвардию, пишет "Коммерсантъ". По словам источника РБК, у руководства ведомства давно были претензии к Милейко, в том числе из-за мясокомбината "Дружба народов".

Поводом для подозрений в отношении генерала стали итоги внутренней проверки. Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил, что в отношении Милейко действительно проходила проверка. После неё, летом 2019 года, он был уволен.

В 2018 году Алексей Навальный выпустил расследование, в котором говорилось, что по распоряжению правительства России мясокомбинат "Дружба народов", принадлежащий через цепочку других компаний бывшему высокопоставленному сотруднику МВД Борису Кантемирову, стал единственным поставщиком продуктов для Росгвардии. При этом, как утверждали в ФБК, продукция поставлялась по завышенным ценам.