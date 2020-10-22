"Ромир": расходы россиян в 2020 году значительно выросли

Расходы россиян на товары повседневного спроса в период пандемии превысили показатели предыдущих трех лет. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование компании "Ромир". По данным аналитиков, в 2020 году в шести месяцах из девяти (кроме января, апреля и сентября) расходы россиян оказывались выше, чем в предыдущие годы. Больше всего они выросли в марте 2020 года — на 22 процента. В прошлом году рост составлял 11 процентов.

Пик роста расходов обычно приходится на ноябрь и декабрь, отмечают эксперты. Так, в декабре 2019 года он составил 23 процента. То есть рекордные значения возможно ещё впереди, считают в "Ромире".

Одновременно в исследовании отмечается, что 54 процента россиян заявили об общем снижении доходов в этом году. В Москве этот показатель достиг 58 процентов. Больше всего россиян волнуют рост цен и дороговизна жизни — 44-46 процентов респондентов. От 40 до 44 процентов опрошенных жаловались на бедность, низкие зарплаты и пенсии.

"Рост личных расходов при падении доходов объясним: в кризис люди запасаются товарами впрок, и в то же время многие стараются побаловать себя "небольшими радостями" для снятия стресса", - отметил глава "Ромира" и вице-президент международной ассоциации исследовательских агентств Gallup International Андрей Милехин.

В то же время согласно результатам исследования международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, за первое полугодие 2020 года россияне рекордно сократили потребительские расходы. В среднем жители России стали тратить за полгода на 11,5 тысяч рублей меньше. Отмечается, что это рекордное падение расходов с 2006 года. Лидером по этому показателю стала Москва, жители которой сократили свои расходы в среднем на 41 тысячу рублей.