Картину Бэнкси продали на аукционе почти за $10 миллионов

Картина британского уличного художника Бэнкси "Покажи мне Моне" была продана на аукционе в Лондоне почти за 10 миллионов долларов. Торги продолжались всего 8 минут. Об этом в твиттере сообщил аукционный дом "Сотбис". Имена продавца и покупателя не называются.

Предварительно, на сайте аукционного дома, картину оценили в сумму от четырёх до шести с половиной миллионов долларов.

Картина - отсылка к "Японскому мостику" ("Пруд с водяными лилиями") Клода Моне была написана Бэнкси в 2005 году. У Бэнкси в пруд сброшены тележки из супермаркета и дорожный конус.

В октябре прошлого года на аукционе "Сотбис" картина Бэнкси, высмеивающая британский парламент, была продана за рекордную сумму в 12,2 миллионов долларов. Четырёхметровое полотно, на котором изображено заседание шимпанзе в британском парламенте, написано Бэнкси в 2009 году.